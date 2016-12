Grecia, una pista per risalire alla "bimba del mistero"?

17:48 - E' giallo sulla bambina, conosciuta come "Maria", scoperta dalla Polizia in un campo nomadi nella Grecia centrale, vicino a Farsala. Di circa 4 anni, con le trecce bionde e gli occhi verdi, la piccola presenta tratti somatici molto diversi da quelli dei suoi sedicenti genitori, che un test del Dna ha escluso essere quelli naturali. Gli investigatori stanno cercando di risalire alla vera identità della piccola e l'ipotesi avanzata dalle forze dell'ordine è che sia stata sottratta dai veri genitori. Nel frattempo spunta anche un presunto zio di "Maria" che, ad una radio locale, afferma che la bimba è amatissima da tutti. Ma tutto ciò sarà verificato nella prima udienza di domani e, in attesa di ciò, non si esclude che la sorte della bambina sia simile a quella che forse, ha fatto Madeleine McCann, nota come Maddie, la bimba inglese di quattro anni, sparita nel 2007, da una camera d'albergo in Portogallo, mentre i genitori erano a cena con gli amici.