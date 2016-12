Grecia,Ocse:non esclusi nuovi aiuti

15:05 - "La Grecia potrebbe aver bisogno di nuovi aiuti dai partner europei per assicurare la sostenibilità dei propri conti pubblici". Lo scrive l'Ocse nel suo rapporto sullo stato dell'economia del Paese ellenico. "Insieme con l'ulteriore aggiustamento necessario in ambito fiscale e sulla competitività, il bisogno di ulteriore assistenza per raggiungere la sostenibilità di bilancio - spiega lo studio - non può essere escluso".