07:52 - Due scosse di terremoto sono state avvertite all'alba di stamani in Grecia. La prima, di magnitudo 3.5 gradi, è stata registrata alle 4:40 locali (le 3:40 in Italia) a 117 km ad ovest dell'isola di Rodi. La seconda scossa, un'ora più tardi, è stata di magnitudo 4.3 ed è stata registrata al largo dell'isola di Creta. Per il momento non si segnalano danni a persone o cose.