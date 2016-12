Gran Bretagna, uccide con un solo pugno il presunto rivale in amore

13:04 - Discute con il rivale in amore in un parcheggio di Leeds, in Gran Bretagna. Sembra tranquillo, con le braccia conserte. Poi, improvvisamente, sferra un pugno, uno solo. L'uomo cade a terra e picchia violentemente la testa. Dopo una settimana muore in ospedale. Alexander Frew, ferroviere di 44 anni, è stato condannato a 3 anni e mezzo di carcere per omicidio colposo. La lite è stata ripresa dalle videocamere di sorveglianza.

La vittima è Matthew Welford, 41 anni. Era convinto che sua moglie avesse una relazione extra coniugale con Frew e, per questo, poche ore prima del fatale pugno, durante una partita a biliardo al country club, gli aveva intimato di "stare alla larga dal suo matrimonio". La discussione, in serata, è proseguita nel parcheggio ed è degenerata sotto gli occhi delle telecamere.



Frew, in tribunale, ha negato di avere una relazione con la vedova. Ha ammesso di averla incontrata in due diverse occasioni e di averle strappato solo un bacio.



Secondo il giudice, Frew non voleva uccidere Welford. Per questo, l'uomo è stato condannato per omicidio colposo e non per omicidio volontario.