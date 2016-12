06:00 - Diverse persone sono rimaste intrappolate sotto le macerie del pub di Glasgow, in Scozia, sul quale si è schiantato un elicottero della polizia. Lo rendono noto i servizi di emergenza, aggiungendo di aver soccorso "diversi feriti". Un vigile del fuoco ha spiegato che i soccorritori "hanno avuto contatti con le persone intrappolate che si trovavano all'interno del bar Clutha". Non ha saputo quantificare per ora i feriti.