21:07 - Il maltempo non ha impedito ai palloni animati di conquistare il cielo di Manhattan. La perturbazione che ha colpito gli Stati Uniti aveva messo a rischio la tradizionale parata dei grandi magazzini Macy's, ma a New York è tornato a splendere il sole e i tradizionali palloni aerostatici raffiguranti supereroi, personaggi dei fumetti e dei cartoni hanno spiccato il volo.



Tra i protagonisti applauditi dalla folla di adulti e bambini, ci sono stati Snoopy, SpongeBob e Superman. Hanno sfilato anche 40 carri e per la prima volta gli acrobati del Cirque du Soleil.