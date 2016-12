06:03 - Un incendio divampato in un ospedale della Prefettura di Fukuoka, nel Sud del Giappone, ha provocato la morte di almeno 10 persone. La polizia ha confermato che le vittime sono "otto pazienti e due impiegati dell'ospedale". Altri 8 pazienti sono rimasti feriti, ma non sono note le loro condizioni. Un pompiere ha raccontato che la clinica si era già trasformata "in un braciere" quando lui e i colleghi sono intervenuti.