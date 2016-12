Giappone aumenta spesa militare

06:51 - Il governo giapponese ha deciso di aumentare del 5% le sue spese miliari nei prossimi cinque anni, al fine di acquistare equipaggiamenti di difesa per i territori insulari, teatro delle tensioni con la Cina. Il primo ministro conservatore Shinzo Abe ha dato il via libera a spese per 24.700 miliardi di yen (175 miliardi di euro) tra il 2014 e il 2019. Serviranno ad acquistare droni, aerei a decollo verticale, veicoli anfibi e sottomarini.