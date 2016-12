Germania, Spd dice sì alla Merkel Ok della base alla Grande coalizione

17:09 - La base del partito socialdemocratico, la Spd, ha votato a larga maggioranza sì al referendum sull'accordo di governo con i cristiano-democratici. La strada per la grande coalizione in Germania e la rielezione della cancelliera Angela Merkel per un terzo mandato è libera. "Siamo il partito della partecipazione, abbiamo dimostrato senso di responsabilità", ha detto il leader Sigmar Gabriel.

Come annunciato dalla tesoriera della Spd, Barbara Hendricks, dei 474.820 iscritti, 369.680 hanno votato, quasi l'80%. Di questi, il 76% ha votato sì e il 23,5% no. Ovazioni e giubilo all'annuncio del risultato.



Merkel si congratula con leader Spd - La cancelliera Angela Merkel si è congratulata con il leader Spd per il sì del suo partito all'accordo per una grande coalizione. "Sono contenta", ha detto, stando a quanto indicato da fonti del suo partito (Cdu). Il segretario generale della Cdu, Hermann Groehe, ha da parte sua aggiunto: "Siamo contenti, il lavoro di governo potrà cominciare presto". L'accordo raggiunto - ha proseguito - è "un buon fondamento affinché il nostro paese rimanga forte e la gente fra quattro anni stia ancora meglio".