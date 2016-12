Germania, la Bmw ha donato 690mila euro al partito della Merkel: è bufera

08:41 - E' polemica in Germania per una donazione ricevuta dalla Cdu, il partito della cancelliera Angela Merkel, da parte della Bmw. Lo scorso nove ottobre, meno di due settimane dopo il voto federale tre grandi azionisti della casa automobilistica (Johanna Quandt e i figli Stefan Quandt e Susanne Klatten) hanno versato 690mila euro nelle casse del partito. A rendere pubblica la cosa è stato il Bundestag, il parlamento tedesco, come previsto dalla legge.

Da tempo la Cdu si batte per procrastinare i limiti sulle emissioni di Co2 in Unione europea e così favorire le Case automobilistiche di lusso tedesche. La notizia ha scatenato le polemiche dei Verdi e della Spd, proprio nelle fasi preliminari della formazione del governo tedesco da parte della cancelliera. Contro le donazioni private sono intervenute anche alcune associazioni tedesche anti-lobby.



Dal canto loro, Bmw e Cdu, hanno respinto ogni accusa: l'azienda affermando che le donazioni non sono legate ad agevolazioni politiche; e il partito della Merkel ribadendo che non hanno alcuna relazione sulle scelte politiche della Cdu e che la Bmw da sempre dona denaro indipendentemente dal fatto che i cristiani democratici siano all'opposizione o al governo.