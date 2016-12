Tgcom24 >

Mondo >

Germania, ecco il "tesoro" di Hitler: tra i capolavori opere di Chagall e Matisse 5 novembre 2013 Germania, ecco il "tesoro" di Hitler: tra i capolavori opere di Chagall e Matisse Le oltre 1.500 tele hanno un valore che supera il miliardo di euro Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

15:27 - Ecco il "tesoro" di Adolf Hitler: le oltre 1.500 tele di maestri del '900 ritrovate in un appartamento degradato a Monaco sono state presentate alla stampa. I capolavori, tra cui compaiono opere di Chagall, Matisse, Klee, Picasso e Renoir, per un valore che supera il miliardo di euro, sono al sicuro in un deposito della dogana a Garching, non lontano da Monaco. Erano a casa del pensionato Cornelius Gurlitt, 80 anni, ammassati fra la sporcizia. Gurlitt, che non è residente in Germania e risultava un fantasma per le autorità, è il figlio di un noto mercante d'arte di Dresda, attivo nel Terzo Reich, Hildebrandt Gurlitt, morto nel 1956.