Germania, c'è l'accordo per un nuovo governo di larghe intese

18:26 - I cristianodemocratici e i socialdemocratici tedeschi hanno raggiunto nella notte un accordo per la formazione di un governo di larghe intese. Lo hanno reso noto due alti esponenti conservatori, Michael Grosse-Broemer e la premier del land della Saar, Annegret Nramp-Karrenbauer, su Twitter. Due mesi dopo le elezioni e un mese dopo l'avvio dei negoziati fra i due partiti, l'accordo, se confermato, permetterà loro di formare un governo entro Natale.

Merkel: "Abbiamo mantenuto le promesse" - Per la cancelliera tedesca, Angela Merkel, con l'accordo sulla grande coalizione, "abbiamo mantenuto le promesse fatte ai nostri elettori in campagna elettorale. Innanzi tutto sulle finanze solide, senza nuovi debiti e per una solida Unione europea, che non sia un'Unione dei debiti".



Gabriel: "Importante per la lotta al populismo" - La stabilità in Germania, con la grande coalizione, e in Europa è "importante per la lotta contro i populismi" che stanno crescendo in diversi Paesi. Lo ha detto il presidente del partito socialdemocratico Spd, Sigmar Gabriel, nella conferenza stampa seguita all'accordo per il prossimo governo di grande coalizione.



Letta: "Bene Germania, speriamo sia passo a rafforzamento Ue" - Per Enrico Letta, la conclusione dei negoziati per la formazione di un nuovo governo di coalizione in Germania è "un passo avanti decisivo. Mi sembra una notizia positiva. C'è bisogno di un governo tedesco il prima possibile". "Spero che i contenuti di questo patto - ha aggiunto il premier - siano convergenti con il nostro obiettivo di rafforzamento dell'unione".