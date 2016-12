Gb: vento sulla pista, due aerei non riescono ad atterrare

12:01 - Il forte vento sulla pista di Birmingham, in Gran Bretagna, ha costretto due aerei a riprendere quota quando erano arrivati a pochi metri dalla pista di atterraggio. In uno dei video, pubblicato sul canale YouTube di David Goodship, si vede un bimotore a elica della Brussels Airlines che non riesce a toccare terra. Stessa scena per un Boeing 777 della Emirates. Terrorizzati i passeggeri a bordo. I velivoli sono poi atterrati in altri due scali.