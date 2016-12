01:37 - La ricordano ancora tutti come "The Great Storm", la "grande tempesta" del 1987. Oltre un quarto di secolo dopo potrebbe abbattersi sull'Inghilterra meridionale un'analoga tempesta, secondo le previsioni. I venti potrebbero crescere di forza fino a quella pari ad un uragano, 80-90 miglia all'ora (circa 130 km), a partire da oggi e per tutto il fine settimana, fino a lunedì. Precipitazioni abbondanti comprese.