Gb, sulla tomba di Diana b&b di lusso

17:15 - Quando si dice "parenti serpenti"... Chissà se anche questo caso non fa eccezione. Charles, fratello della defunta principessa Diana, è stato sommerso dalle critiche per aver trasformato la tenuta di Althorp in un bed and brekfast di lusso. Questa splendida villa, oltre ad "ospitare la tomba di Diana, era considerato l'ultimo luogo sicuro per lei.

Piovono accuse - Secondo il Daily Mail la prima a scagliarsi contro Lord Spencer è stata proprio la confidente della principessa. Ma non è l'unica... Certo che il 49enne Charles non si è mai risparmiato nel cercare di guadagnare su ogni cosa rimasta agli Spencer. Avendo tre matrimoni alle spalle, i soldi in uscita iniziavano ad essere davvero troppi.

Profitti ovunque - La storia del fratello giudicato "cattivo", inizia nel 2010 quando, vendendo una collezione di quadri e antichità presenti nella villa, aveva raccimolato ben 25 mila sterline. Adesso, non essendoci molto altro da mettere sul mercato, ha pensato bene di trasformare la residenza in 50 posti letto per un totale di circa 30 milioni di euro per affittarli tutti. Nel caso, invece, si pensasse di organizzare un matrimonio il tariffario raddoppia.

Sembrava un gesto nobile - A settembre Charles Spencer, aveva annunciato al popolo d'Inghilterra di voler chiudere il museo dedicato alla sorella Diana proprio all'interno della residenza. Abiti, gioielli e oggetti appartenenti alla principessa che avevano riscosso un pubblico numerosissimo. Si pensava, quindi, che volesse mettere pace al luogo di riposo di Lady D, consegnando tutti i ricordi più cari ai figli William e Harry. Invece era solo l'inizio della sua attività: aprire un bed and brekfast per clienti facoltosi.