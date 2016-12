Gb, si finge malato e sposa un'altra "Ho un cancro" e deruba la fidanzata

12:15 - "Amore ho un tumore al cervello". Inizia così la triste storia di Dawn Rothwell, una donna di 46 anni distrutta dopo aver saputo che il suo fidanzato era gravemente malato. Così malato da non poterla raggiungere a casa, a Swadlincote nella contea del Derbyshire, per Natale. Peccato che poi la donna ha scoperto che il suo Stephen aveva sposato un'altra e, in compenso, le aveva rubato circa 30mila sterline per pagarsi le spese del matrimonio.

I due si sono conosciuti nel 2011 su un sito di incontri online. Di lì la frequentazione e l'amore. "Ero completamente innamorata di lui, ho trascorso tutto il periodo del Natale (quello del 2012, ndr) in lacrime . Ho promesso di prendermi cura dei suoi due giovani figli, ma era tutto un mucchio di bugie". Non solo il suo amore, Stephen Sutton, era in perfetta salute, ma in compenso aveva sposato Beverley Wright , uno delle sue tante fidanzate. E come se non bastasse, la povera vittima, ha scoperto che l'uomo le aveva rubato cimeli di famiglia che ha cinicamente venduto per finanziare il suo matrimonio. Un truffatore seriale, insomma, che alla fine è stato arrestato.