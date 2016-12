Gb, regina Elisabetta si infuria con gli agenti di scorta

19:14 - Notizie serie, leggere, cronaca nera, cronaca rosa, politica e chi più ne ha più ne metta. L'ultima vicenda emersa nel corso del processo TablidGate che vede imputati, fra gli altri, gli ex dirigenti del gruppo Murdoch, Rebekah Brooks ed Andy Coulson, è che la regina Elisabetta si sarebbe infuriata con i suoi agenti di scorta per "furto" di noccioline ed altri snack.

La vicenda - Nella sale di Buckingham Palace venivano lasciati appositamente spuntini per la sovrana che, tutto ad un tratto, sparivano. Così, su invito proprio della regina Elisabetta, i funzionari hanno intimato ai poliziotti di "tenere alla larga le loro dita appiccicose". La sovrana d'Inghilterra ordinò perfino di monitorare costantemente il numero di noccioline presenti nelle ciotole del palazzo. I dettagli di questi "furti" erano stati comunicati nel 2005 da Clive Goodman, allora corrispondente reale del News of the World, a Coulson, che occupava il posto di direttore al domenicale chiuso nel 2011 all'apice del Tabloidgate.