06:16 - Il premier britannico David Cameron è a Pechino per una visita con la quale, secondo il "Financial Times", intende presentarsi come "miglior partner europeo" per la Cina. Secondo il giornale, dichiarerà il suo sostegno al lancio di un accordo di libero commercio tra Cina e Unione Europea, inoltre cercherà di ricucire lo "strappo" operato 18 mesi fa quando ricevette il Dalai Lama.