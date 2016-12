02:01 - Salvo miracoli, rischia di rimanere un milionario potenziale l'uomo che, in Galles, ha gettato nella spazzatura il suo vecchio hard disk. James Howells, 28 anni, si è accorto infatti troppo tardi che al suo interno c'erano 7.500 "bitcoin", moneta virtuale che in questa quantità vale una fortuna: 5.5 milioni di euro. Il giovane ha cercato inutilmente per ore nell'enorme discarica di Newport.