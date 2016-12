23:15 - E' salito a cinque il bilancio delle vittime della "tempesta di Natale" in Gran Bretagna, dove da ieri imperversano forti venti e violente piogge. Stando a quanto scrive The Guardian nella sua versione online, le vittime sono quattro uomini, due dei quali morti mentre stavano cercando di salvare i loro cani e una donna, deceduta in un incidente stradale. Decine di migliaia di case sono rimaste senza elettricità.