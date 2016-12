Gb, basta Ipad nei consigli dei ministri

17:38 - Più il caso dello spionaggio va avanti, più si cercano misure di sicurezza per evitarlo. Secondo il Daily Mail, nelle riunioni del consiglio dei ministri, i politici brittanici non potranno più portare i loro Ipad. Una svolta importate visto che, oltre al telefonino, l'apparecchio elettronico più usato è il tablet.

Metodi anti spionaggio - Secondo il sito del tabloid britannico Daily News, infatti, il divieto è stato introdotto per evitare che potenze straniere, attraverso virus informatici, riescano a spiare l'Inghilterra. Si parla di paesi all'avanguardia nel mondo della tecnologia come: Russia, Cina, Iran e Pakistan. Il governo di Pechino, negli ultimi anni, ha speso tantissimo per la guerra informatica.

Non solo tablet - Un altra importante misura presa dai ministri britannici riguarda i colloqui sulla sicurezza nazionale. Non basterà più lasciare a casa l'Ipad ma bisognerà inserire gli smartphone all'interno di speciali scatole insonorizzate. Sembra tutto eccessivo ma, come emerso ultimamente, gli hacker arrivano anche ad attivare i microfoni per ascoltare le conversazioni.