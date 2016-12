Gb, anche Will e Kate hanno il loro stemma

15:37 - Dopo essere stato approvato dalla Regina in persona, è stato reso noto lo stemma coniugale dei duchi di Cambridge. William e Kate avranno così la loro insegna che, come vuole la tradizione, racchiuderà i simboli principali di entrambe le dinastie. Kensington Palace ha pubblicato l'immagine araldica, progettata dal College of Arms di Londra. Il Coat of Arms, questo il termine inglese, è appunto una combinazione tra i rispettivi stemmi; quello dei Middleton fu creato appositemente nell'aprile del 2011, viste le origini borghesi della principessa. Lo stemma di Kate presenta tre foglie di ghianda, che rappresentano lei e i suoi fratelli, su uno sfondo rosso e blu, in onore della bandiera britannica. Ora che la coppia è sposata, il simbolo della neo mamma è stato affiancato a quello del marito, che porta i simboli regali concessigli dalla nonna per il suo 18esimo compleanno. Sono infatti presenti i tre leoni d'Inghilterra, il leone scozzese e l'arpa irlandese. Il tutto è sorretto da un leone regale e un unicorno. In cima, la corona del duca di Cambridge.