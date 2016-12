Gb, 14enne suicida ad una festa Gli amici: "Tutta colpa degli insulti"

11:37 - Doveva essere una festa e invece si è trasformata in una tragedia. Sarah Clerkson , 14 anni, si è tolta la vita a casa di un amico che stava festeggiando nella Contea di Durham, a Spennymore. Ha però esagerato con il bere e si è sentita male. Così è stata accompagnata in una camera per farla stendere un po' sul letto. Poco dopo il dramma: i suoi amici l'hanno trovata impiccata. E ora accusano: "E' colpa degli insulti".

"Abbiamo dovuto abbattere la porta a calci - raccontano - poi abbiamo chiamato la polizia e un'ambulanza, ma era troppo tardi". Nonostante i soccorsi poco dopo il trasporto in ospedale è stato dichiarato il decesso. Ora gli amici, su Facebook, ricordano Sarah ma accusano anche i bulli: sembra che la ragazza fosse vessata da chi, per invidia, la considerava troppo bella ed elegante.