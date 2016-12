Tgcom24 >

Gaza City, i miliziani di Hamas nelle vesti di guerrieri ninja 15 novembre 2013

09:26 - Durante la parata militare di Hamas, in ricordo del conflitto del novembre 2012, un gruppo di militanti ha affisso su un palazzo di Gaza City un enorme poster del comandante Ahmad Al Jabari, caduto in battaglia lo scorso anno. Per issare il manifesto i miliziani palestinesi si sono "esibiti" in mosse da veri e proprio guerrieri ninja.