Galungan Day, Bali ringrazia gli Dei 
per la creazione della Terra

Secondo la tradizione induista dell'isola, anche le divinità e gli antenati

scendono sul pianeta per partecipare ai festeggiamenti

11:56 - Bali festeggia il Galungan Day, la ricorrenza più importante per la religione induista dell’isola. I devoti ringraziano le divinità per la creazione della Terra e dei suoi abitanti, celebrando la vittoria di Dharma (“Legge cosmica” in sanscrito) su Adharma (ciò che non è in accordo con la Legge, il Caos).

Il Galungan si festeggia a 210 giorni dall’inizio del calendario balinese, data che quest’anno coincide con il 23 ottobre. In quel giorno le divinità e gli spiriti degli antenati, morti e cremati, scendono sulla Terra; i balinesi hanno la responsabilità di ospitarli e accoglierli con preghiere e offerte. Il simbolo dei festeggiamenti sono i penjor, aste di bamboo su cui vengono lasciate appese le offerte, sistemate ai lati delle strade. Le cerimonie si concludono dopo tre giorni, quando, durante il Kuningan, divinità e spiriti ritornano nelle loro dimore.