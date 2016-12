Funerali Madiba, fischiato Zuma

09:39 - Il presidente sudafricano, Jacob Zuma, è stato fischiato durante la cerimonia funebre per Nelson Mandela in corso a Qunu, quando ha raggiunto il leggio per il suo intervento. Zuma era stato fischiato anche alla commemorazione di Madiba nel Soccer City Stadium di Johannesburg. Egli ha comunque poi intonato l'inno con i presenti e ha infine cominciato a parlare accolto ancora per qualche secondo da un misto di applausi e contestazioni.