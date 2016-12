Friburgo, 36enne curdo armato si barrica in un fast food: arrestato

08:16 - E' finita senza spargimenti di sangue la vicenda dell'uomo armato barricatosi tutta la notte in un fast food di Friburgo, in Germania, con dodici persone. il 36enne è stato arrestato questa mattina. Sembra che le persone, suoi parenti e amici, si fossero chiuse nel locale con lui volontariamente e che alla fine lo abbiano convinto ad arrendersi. L'uomo era armato e con sé aveva delle bombe.

Tutto è iniziato attorno alle 19 di giovedì in una zona animata di un distretto industriale. Dapprima i media locali avevano parlato di una presa di ostaggi. Ma poi si è scoperto che le 12 persone che erano con lui nel locale erano suoi amici o parenti. Si trattava tuttavia di una "situazione di pericolo" poiché l'uomo, noto per violazioni della legge sul possesso di armi e con una "provenienza criminale", aveva con sé armi e delle bombe.



La polizia, dopo aver stabilito un contatto telefonico e un'intera notte di lunghe trattative, è riuscito ad arrestarlo. Al momento si ignora il movente del suo gesto: l'uomo, pluricondannato, aveva una convocazione giovedì in tribunale e non si è presentato.