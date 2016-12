20 dicembre 2013 Freeman scambiato per Mandela

16:57 - Clamorosa gaffe in India: l'attore Morgan Freeman è stato scambiato per Nelson Mandela in una gigantografia per commemorare la morte del premio Nobel per la pace. L'errore è avvenuto a Coimbatore, uno dei poli tessili indiani, dove un ricco commerciante ha deciso di ricordare la scomparsa di Mandela con un cartellone stradale dedicato a grandi uomini e donne che hanno lottato per i diritti umani. Sul fondo. infatti, ci sono le immagini di Madre Teresa di Calcutta, Martin Luter King e Gandhi. I personaggi compaiono accanto alla scritta in lingua locale: "Dobbiamo essere fieri di vivere nell'epoca in cui hanno vissuto". Peccato che invece dell'immagine del leader sudafricano scomparso il 5 dicembre sia stata pubblicata quella di Freeman che ha impersonato Mandela nel film del 2009 "Invictus – L’invincibile" di Clint Eastwood. Dopo la gaffe, scoperta in seguito a un tweet, il commerciante, identificato con il nome del Chandrashekhar, ha promesso che cambierà la fotografia che, secondo lui, è stata messa per errore dalla tipografia che ha disegnato il poster.