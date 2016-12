Frasi naziste,sospeso candidato Fn

01:24 - Un candidato alle elezioni municipali francesi per il Fronte nazionale ha annunciato di essere stato sospeso per aver ironizzato sull'occupazione dei nazisti e sulla colonizzazione dell'Algeria sui social network. "Sul momento ci sono rimasto male, ma non sono arrabbiato con loro. Continuerò ad essere un militante" ha detto Joris Hanser, 20 anni, che voleva presentarsi a Rixheim nell'est della Francia. "Mi servira' di lezione", ha aggiunto.