Francia, sondaggio: il Front National della Le Pen in testa alle Europee 2014

17:45 - Secondo un sondaggio, in Francia, per la prima volta, il Front National di Marine Le Pen sarebbe il primo partito. In vista delle elezioni europee 2014, avrebbe due punti di vantaggio sull'Ump (destra) e cinque sui socialisti. Soddisfazione dell'attore Alain Delon, che sostiene il partito di estrema destra: "E' assolutamente edificante - ha detto - perché la gente non ne può più che gli si parli come fanno oggi. Vogliono l'azione".

Il partito, che la Le Pen non vuole più che venga definito di estrema destra e minaccia querele, diventerebbe, secondo queste intenzioni di voto, il primo partito di Francia proprio come la sua leader sta ripetendo nelle ultime settimane. Favorito, soprattutto alle europee, dalla violenta campagna contro Bruxelles e l'euro e dal sistema proporzionale in vigore per quella elezione.



Hollande: "Rialzare la testa di fronte agli estremismi" -"Bisogna rialzare la testa di fronte agli estremismi". Così il presidente francese, François Hollande, parlando al Nouvel Observateur, reagisce all'avanzata del Front National in vista delle elezioni europee.



Le Pen: "Pronta all'Eliseo" -"Sì, mi sento pronta per l'Eliseo": la leader del Front National, Marine Le Pen, intervistata nel giorno in cui il sondaggio colloca il suo partito in testa in vista delle elezioni europee 2014, ha risposto cosiì alla domanda se si sentisse pronta a ricoprire l'incarico di presidente della Repubblica.