Tgcom24 >

Mondo >

Francia, Marine Le Pen contestata dalle Femen a seno nudo 26 ottobre 2013 Francia, Marine Le Pen contestata dalle Femen a seno nudo L'"agguato" è avvenuto durante una visita della leader del Front National nel mercato della cittadina bretone di Fougeres. Messaggio su Twitter del gruppo: "Basta con xenofobia e odio" Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

22:20 - Incontro a sorpresa per la leader dell'estrema destra francese, Marine Le Pen. Mentre la presidente del Front National (Fn) stava parlando con un gruppo di militanti a Fougeres, una giovane donna si è levata il cappotto, rimanendo a seno nudo con la scritta "Marine, pentiti". Intorno alla ragazza, del gruppo femminista Femen, si sono radunate altre attiviste che hanno ripetuto lo slogan, prima di essere bloccate dal servizio d'ordine del Fn.

La scena è stata ripresa da diverse emittenti televisive locali, e il video ha rapidamente fatto il giro dei siti web transalpini. Sulla sua pagina Twitter, il collettivo Femen francese ha "rivendicato" l'azione, pubblicando alcune foto della militante svestita e messaggi come "Marine pentiti, smettila con la xenofobia, l'omofobia e l'odio" o "Marine, interrompi l'alleanza con la nipote di Mussolini. Le nostre amiche d'infanzia non sono per forza nostre migliori amiche per la vita".