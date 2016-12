Francia, Leonarda espulsaPuò tornare ma da sola

16:23 - L'espulsione della quindicenne rom Leonarda Dibrani verso il Kosovo è stata "conforme alle regole in vigore": è quanto si legge nel rapporto d'inchiesta consegnato al governo francese. Il documento continua dicendo che le forze dell'ordine "non hanno dato prova del necessario discernimento" andando a prendere la ragazza durante una gita scolastica. Queste le conclusioni dell'inchiesta amministrativa ordinata dal ministro dell'Interno, Manuel Valls.

Il presidente Francois Hollande, ovviamente interessato al caso, parlando in diretta tv dall'Eliseo, ha annunciato che "se Leonarda ne farà richiesta, le sarà garantita accoglienza in Francia, ma per lei sola", rivendicando appunto la correttezza della procedura per l'espulsione della famiglia Dibrani verso il Kosovo.



Immediata la replica della ragazzina: "Non tornerei in Francia da sola, non abbandonerò la mia famiglia", ha dichiarato. "Non sono la sola a dover andare a scuola, ci sono anche i miei fratelli e le mie sorelle", ha aggiunto Leonarda. Dei suoi cinque fra fratelli e sorelle, quattro, secondo il padre, sono nati in Italia. La sorella più piccola, che ha solo 17 mesi, è nata invece in Francia.



Anche i socialisti dissentono da Hollande - Il segretario del Partito socialista, Harlem Desir, non la pensa come il presidente della Repubblica, Francois Hollande, sul rientro di Leonarda e auspica che tutti i fratelli e anche la madre possano tornare in Francia. "Auspico - ha detto Desir dopo il messaggio televisivo di Hollande - che tutti i figli della famiglia di Leonarda possano concludere i loro studi in Francia, accompagnati dalla madre". Hollande aveva prospettato un'accoglienza per la quindicenne kosovara, ma soltanto per lei, se ne farà richiesta.