Francia, cadavere di un bimbo di due anni trovato in spiaggia: nessuna pista

19:30 - È stato ritrovato da un gruppo di pescatori il cadavere di un bambino di due o tre anni abbandonato sulla spiaggia di Berck, un comune situato a Nord della Francia. Sia il momento esatto che le cause del decesso per ora sono impossibili da individuare ma l'autopsia tenterà di chiarire questi dubbi.



Un'altra incognita è l'identità del bambino, partendo dal fatto che nella zona interessata non è stata fatta alcuna segnalazione di scomparsa. Anche se per la Gendarmerie non sono casi collegabili tra loro, negli ultimi tre mesi sono stati ritrovati altri due corpi privi di vita nella stessa spiaggia, uno di un uomo 47enne e l'altro di una donna di circa cinquant'anni.