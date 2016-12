Forte terremoto nelle Filippine Magnitudo 7.2, oltre 80 le vittime

Una violenta scossa di terremoto di magnitudo 7.2 gradi Richter ha colpito le Filippine. L'epicentro del sisma, scatenatosi alle 8.12 locali (le 2.12 in Italia) è stato individuato sull'isola di Bohol, nella regione del Visayas Centrale. Almeno 85 persone sono morte nel crollo di due edifici, mentre diverse altre strutture, tra cui una chiesa ed un ex municipio, risultano danneggiate.

15:06 Morti salgono a 85

E' salito ad almeno 85 morti il bilancio del violento terremoto che ha colpito le Filippine. Lo annunciano le autorità.

09:00 Edifici sbriciolati sull'isola di Bohol

Siamo fuggiti in strada, ma ci siamo dovuti aggrappare agli alberi, perché le scosse erano troppo forti", racconta una testimone sull'isola di Bohol. Un chiesa è stata letteralmente "sbriciolata", raccontano altri superstiti. Il sisma ha scatenato il panico tra la popolazione: nel timore di uno tsunami, in migliaia si sono accalcati per cercare riparo sulle alture. "Si spingevano l'un l'altro sulla collina", dice una ragazza.

08:40 Energia sisma pari a 32 atomiche Hiroshima

Il sisma che ha colpito le Filippine ha rilasciato una energia pari a "32 bombe atomiche di Hiroshima": lo stima Renato Solidum, il capo dell'istituto nazionale filippino di Vulcanologia citato dai media locali.

07:30 Bilancio sale ad almeno 73 morti

Si aggrava ancora il bilancio: le vittime, come riferito dalle autorità locali, sono almeno 73. Almeno 57 persone sono rimaste uccise sull'isola di Bohol, la più vicina all'epicentro del sisma di magnitudo 7.1. Altri 16 morti si registrano a Cebu e Siquijor.

07:11 Almeno 20 morti e 30 feriti

Sale ad almeno 20 morti e numerosi feriti (circa una trentina) il bilancio del terremoto di magnitudo 7.1 che ha colpito l'isola filippina di Bohol e tutta la regione centrale turistica di Cebu. Lo rendono noto le autorità locali.

07:04 Replica di magnitudo 5.4

Circa 15 minuti dopo la prima scossa, una replica di magnitudo 5.4 è stata registrata nella stessa zona, 6 km a nord-nordest di Nueva Fuerza.

Ultimo aggiornamento: ore 15:06