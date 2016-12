05:57 - Una forte scossa di terremoto di magnitudo 6.3 gradi sulla scala Richter è stata registra al largo delle isole Barat Daya, nell'arcipelago indonesiano delle Molucche. Secondo i rilievi dello United States Geological Survey, il sisma ha avuto ipocentro a 10 km di profondità ed epicentro in prossimità dell'isola di Damar. Per ora non si hanno notizie di danni.