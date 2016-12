Forbes, l'uomo più potente del mondo è il presidente russo Vladimir Putin

16:24 - Il Cremlino sorpassa la Casa bianca, secondo Forbes. Secondo la rivista Usa nel 2013 l'uomo più potente del mondo non è più Barack Obama, ma Vladimir Putin. In terza posizione compare il leader cinese Xi Jinping, mentre la cancelliera tedesca Angela Merkel scende dal podio e scivola al quinto posto. Unico italiano nella top ten è il presidente della Bce, Mario Draghi, due gradini sotto Ben Bernanke, numero uno uscente della Federal Reserve.

Secondo la rivista americana Putin ha rafforzato il suo controllo in Russia. Ed è stato determinante nello scacchiere internazionale in situazioni delicate come la Siria. Questo lo ha di fatto messo al centro del potere mondiale. L'ex membro del Kgb è a capo di un Paese nucleare con una delle più grandi riserve petrolifere e di gas del mondo.