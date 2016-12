06:15 - La direttrice del Fmi, Christine Lagarde, ha definito l'accordo votato dal Congresso americano "un importante e necessario passo per porre fine al parziale shutdown del governo federale e per alzare il tetto del debito". "Ma guardando avanti - ammonisce - è essenziale ridurre l'incertezza che circonda la politica di bilancio negli Stati Uniti, innalzando il limite del debito in una maniera più duratura".