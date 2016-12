19 novembre 2013 Florida, Scientology inaugura la propria "cattedrale" da 145 milioni di dollari Tom Cruise, John Travolta e altri attori hanno partecipato alla cerimonia. Banditi dall'evento giornalisti e telecamere Tweet google 0 Invia ad un amico

18:17 - Gli attori Tom Cruise, John Travolta e Kelly Preston erano presenti ieri a Clearwater, in Florida, all'inaugurazione della cattedrale da 145 milioni di dollari della chiesa di Scientologist. Insieme a loro migliaia di seguaci della setta più numerosa degli Stati Uniti. Il Flag Building - così si chiama l'edificio - è grande 377.000 metri quadrati ed è il più alto edificio nel centro di Clearwater. La sua costruzione è andata avanti per quasi 15 anni. Per la prima volta dalla fondazione gli adepti di Scientologist hanno un posto per praticare il programma "Super Power", sviluppato dal fondatore L. Ron Hubbard nel 1970.