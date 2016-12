Florida, paga la bolletta con cocaina

12:23 - Sarà stato per la voglia di fare uno scherzo oppure forse per un attimo di distrazione ma un uomo in Florida si è presentato all'ufficio delle imposte per pagare una bolletta dell'acqua con alcuni grammi di cocaina. L'uomo si è poi allontanato tranquillamente in bici. E' successo nella piccola località di Deltona. Ora a indagare sullo strano episodio la polizia.

Alla dipendente dell'ufficio, l'uomo, che indossava una maglietta bianca e pantaloncini, ha consegnato una busta all'interno della quale c'era una assegno e polvere bianca. Subito è scattato l'allarme. L'intero edificio è stato evacuato. Le analisi hanno escluso che fosse una sostanza pericolosa, come l'antrace: era invece droga. Alla fine si è poi allontanato tranquillamente in bici. "Non ha detto niente, ha solamente consegnato la busta ed è uscito", ha raccontato un portavoce dell'ufficio.