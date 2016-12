Florida, giustiziato dopo 24 anniConfessa su tavolo esecuzione

08:34 - Un americano di 51 anni, William Happ, è stato giustiziato martedì sera in Florida, dopo 24 anni passati nel braccio della morte. Le autorità carcerarie hanno fatto sapere che Happ, sul tavolo dell'esecuzione, ha confessato di essere colpevole dell'omicidio di una ventisettenne per il quale era stato condannato a morte.

"Per 27 anni l'orribile omicidio di Angela Crowley è stato circondato dall'incertezza e da circostanze poco chiare. Per la pace della sua famiglia, dei suoi cari e tutti coloro per le erano vicini, è con mia grande vergogna che nell'agonia devo confessare questo crimine tremendo", ha detto il prigioniero nella sua ultima dichiarazione.



Quando era già legato al tavolo di esecuzione l'uomo ha chiesto quindi perdono, non solo alla famiglia della vittima, ma anche "a coloro ai quali ho mentito e fatto di credere nella mia innocenza".



Si tratta dell'ottantesima esecuzione in Florida dalla reintroduzione della pena capitale nel 1976; la sesta quest'anno nello Stato, la trentunesima in tutti gli Usa.