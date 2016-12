06:00 - E' ancora chiuso l'aeroporto internazionale di Jacksonville, in Florida, evacuato per la presenza di almeno due pacchi sospetti, trovati uno all'interno del terminale e uno in un parking dello scalo. Molti voli in partenza sono stati cancellati e quelli in arrivo sono stati dirottati verso altri aeroporti. Due persone sarebbero state arrestate. L'allarme sarebbe scattato quando gli agenti hanno fermato un uomo che diceva di avere con sé un ordigno.