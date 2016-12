17:27 - Il sorriso enigmatico della Diana "cinematografica", a pochi passi dal luogo in cui la vera Diana perse la vita. Che si sia trattato di una coincidenza infelice, o di un oltraggio alla memoria della principessa del Galles, queste immagini hanno comunque suscitato in tutto il mondo - nel Regno Unito soprattutto - sdegno ed amarezza. Gli inglesi avevano già stroncato il film , disertando le sale: ora, alle molte critiche suscitate dalla pellicola che ripercorre gli ultimi anni della vita di lady D, eccone aggiungersene un'altra, poco artistica e molto "logistica". Perchè il campeggiare di quel poster di due metri proprio all'imbocco del tunnel dove il 31 agosto di sedici anni fa moriro Diana e Dodi Al Fayed, non poteva passare inosservato. Nè essere casuale. Lo sdegno britannico ha avuto immediata eco su suolo francese: l'agenzia responsabile della promozione del film è intervenuta affinchè la locandina venisse rimossa.