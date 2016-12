Fillon: "Ricordo Carla Bruni in intimo"

10:35 - Carla Bruni in déshabillé all'Eliseo? Nulla di strano. Carla Bruni in déshabillé all'Eliseo in compagnia di Nicolas Sarkozy? Men che meno. Carla Bruni in déshabillé all'Eliseo in compagnia di Nicolas Sarkozy e di Francois Fillon? Ecco la notizia. A rivelare il gossip-politico della settimana ci ha pensato il settimanale satirico Le Canard Enchainè che, citando un'indiscrezione fatta in privato proprio dall'ex premier francese, narra di un mercoledì mattina diverso da tutti gli altri.

"Ero seduto al fianco di Sarkozy per una delle consuete riunioni bilaterali tra presidente e primo ministro che precedono il consiglio dei ministri - queste le parole di Fillon - e stavamo parlando dei problemi legati al deficit dello Stato. All'improvviso, entrò Carlà: indossava solo la biancheria intima. Con il suo classico accento italiano esclamò 'Buongiorno, amore mio!'". E Sarkozy? "Il presidente era in brodo di giuggiole".



In seguito a questo siparietto, che certo non lasciò insensibile l'ex premier, Fillon avrebbe avuto grandi difficoltà a riconcentrarsi sul problema dei conti pubblici. Tanto che la riunione venne definitivamente interrotta, racconta ancora il Canard, che ironicamente aggiunge: "Ora si capisce perché il debito della Francia continuò ad aumentare...".