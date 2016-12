Filippine, trovata morta un'italiana Bonino: si cercano altri 2 connazionali

19:56 - Il corpo senza vita di una donna italiana è stato ritrovato nelle Filippine. Dalle prime informazioni sembra che la nostra connazionale sia morta per un infarto dopo il tifone Haiyan. Lo ha detto il ministro degli Esteri Emma Bonino, precisando che all'appello mancano ancora due italiani.

"Tutti sono monitorati e una donna è stata ritrovata senza vita, deceduta pare a causa di un infarto per il tifone Haiyan", ha spiegato il ministro a margine di un suo intervento a Milano per la conferenza "Science for Peace".



E ha aggiunto: "Ora mancano due soli italiani all'appello. E' anche possibile che queste persone non si riescano a mettere in contatto con l'Italia, perché i cellulari non funzionano".