00:55 - Le Nazioni Unite hanno già ricevuto 72 milioni di dollari dei 301 richiesti per far fronte all'emergenza nelle Filippine dopo il passaggio del tifone Haiyan: lo ha detto John Ging, direttore operativo dell'ufficio Coordinamento affari umanitari (Ocha), incontrando i giornalisti al Palazzo di Vetro. In totale, con i contributi inviati anche ad altre organizzazioni, sono stati raccolti 153 milioni di dollari per le vittime.