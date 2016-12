Tgcom24 >

Filippine, forse italiani tra i dispersi<br>Ambasciatore: "In 12 mancano all'appello" 11 novembre 2013 Filippine, forse italiani tra i dispersi

Sempre più drammatico il bilancio del tifone: secondo l'Onu le vittime sarebbero 10mila solo nella città di Tacloban dove, tra le macerie, è nata una bimba

00:51 - Sempre più difficile la situazione dei sopravvissuti al tifone Haiyan che ha devastato le Filippine centrali, con un bilancio di vittime stimato in 10mila persone nella sola Tacloban. Le stime iniziali indicavano che il numero dei morti si riferiva a tutto il Paese. A migliaia vagano alla disperata ricerca di cibo, acqua e medicine a fronte di soccorsi che rischiano di essere insufficienti.

L'aeroporto di Tacloban, intanto, ha parzialmente riaperto per consentire un più rapido arrivo degli aiuti umanitari in una zona al quarto giorno senza elettricità, cibo e acqua. Lo ha comunicato l'ente filippino per l'aviazione civile (Caap). Diversi Paesi e organizzazioni umanitarie hanno già inviato centinaia di tonnellate di aiuti, arrivati però finora solo in minima parte data la necessità di utilizzare solo elicotteri militari o le strade di accesso in gran parte ancora inagibili.



Miracolo tra le macerie, nasce la piccola Bea Joy - Una donna sopravvissuta al tifone Haiyan ha dato alla luce una bambina a Tacloban. Alla neonata è stato dato il nome di Bea Joy, in onore della nonna Beatriz che ha perso la vita nel disastro. "E' il mio miracolo. Ho pensato che sarei morta", ha raccontato la madre Emily Sagalis, 21 anni, dopo la nascita avvenuta in una sala dell'aeroporto semi-distrutto di Tacloban, adibita a sala parto di emergenza.



"Dodici italiani mancano all'appello" - Sono una dozzina gli italiani presenti nelle Filippine dei quali non si hanno più notizie dopo il passaggio del tifone Haiyan. "Le persone che ci sono state segnalate o di cui ci sono state richieste notizie e che non siamo ancora riusciti a contattare sono poche unità, forse una dozzina", ha spiegato l'ambasciatore italiano a Manila, Massimo Roscigno. "Speriamo che si tratti solo di un problema di comunicazione", ha aggiunto.



Gli Usa inviano la portaerei Washington - Gli Stati Uniti invieranno la portaerei George Washington nelle Filippine per aiutare i soccorsi dopo il passaggio del tifone che ha fatto migliaia di vittime. Lo ha annunciato un ufficiale della Difesa americana. La portaerei è ora a Hong Kong e dovrebbe partire verso le Filippine nelle prossime ore.