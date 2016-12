Femminicidio, Enrico Letta: "Guerra del governo alla violenza sulle donne"

13:01 - "Vogliamo dichiarare guerra alla violenza contro le donne". Così il premier, Enrico Letta, a Palazzo Chigi per presentare le iniziative decise contro il "femminicidio". "Vogliamo che l'azione sia efficace e a tutto campo" perché essa "è figlia di retaggi psicologici e di atteggiamenti collettivi e individuali purtroppo ancora presenti in Italia". Il presidente del Consiglio ha poi ribadito: "Questa è una battaglia culturale a 360 gradi".

"Il governo sin dall'inizio, quando Josefa Idem ha istituito la task force sul femminicidio, ha voluto assumere come prioritaria questa questione", ha spiegato. "Oggi è una giornata molto significativa, il nostro impegno vuole essere globale ed è come se fosse con noi il ministro degli Interni che è a Madrid per discutere di immigrazione", ha affermato. "So benissimo - ha aggiunto - che tutto passa attraversa un cambio di mentalità degli uomini e e sul fatto che ci sia fortissima determinazione da parte degli uomini ad avere un approccio diverso. E' un impegno che sento necessario nei messaggi che si danno, nelle norme che si scrivono".



"Nella norma sul femminicidio c'è una importante norma sul permesso di soggiorno, tema che vale sui due fronti, sia dal punto di vista della persona maltrattata, che del maltrattante", ha poi spiegato, ricordando che le donne straniere maltrattate si trovano in una situazione di particolare "debolezza". "La questione legata all'atteggiamento del maschio - ha proseguito - è altrettanto importante. Questo è uno dei punti di maggiore civiltà della norma, ritengo sia un messaggio forte dato dall'esecutivo, che lo ha dato guardando l'obiettivo da raggiungere, lasciando perdere le grandi discussioni ideologiche, in particolare sull'immigrazione. Si è valutato che era una norma di civiltà che avrebbe avuto risultati concreti e positivi per tante donne". Il presidente del Consiglio si si è presentato alla conferenza stampa con un nastrino rosso appuntato sul bavero della giacca (simbolo della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne).