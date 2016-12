Femminicidi, giornata mondiale contro la violenza sulle donne

09:01 - E' la Giornata mondiale Onu contro la violenza sulle donne. Come ha ricordato domenica il segretario generale delle Nazioni Unite, Ban Ki-moon, più del 70% delle donne nel mondo ha subito violenza almeno una volta nella vita. In Italia, dall'inizio dell'anno, sono state 128 le vittime di femminicidio. Tante le iniziative in programma. A Roma è previsto un flash mob della Cgil.

Il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin annuncia un percorso ad hoc nei pronto soccorso per le donne vittime di violenze. "Servono risorse adeguate per la prevenzione", dice la presidente della Camera, Laura Boldrini.



Serena Dandini andrà in scena al Palazzo di Vetro a New York, sede dell'Onu, con il suo spettacolo teatrale "Ferite a morte" che sarà replicato il 28 novembre a Bruxelles e il 3 dicembre a Londra.



La data scelta per celebrare la giornata contro la violenza sulle donne, il 25 novembre, è in onore delle tre sorelle Mirabel, eroine della lotta di liberazione della Repubblica Dominicana, torturate e uccise nel 1960 dagli agenti del dittatore Rafael Trujillo. Tante le iniziative organizzate in tutte le città italiane.