23:58 - L'ex presidente sudafricano Nelson Mandela "sta bene". A dirlo è l'ex moglie Winnie Madikizela-Mandela. "Gli spiriti dell'Africa lo proteggono per tutti noi", ha ricordato in un'intervista. Mandela, 95 anni, ricoverato a giugno per un'infezione polmonare, ha lasciato l'ospedale a settembre. Durante la degenza ospedaliera, le sue condizioni di salute si erano talmente aggravate da temere per la sua vita. Poi si era ristabilito.