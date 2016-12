Europa, la Merkel: "Ora revisionare i Trattati per consolidare l'euro"

11:20 - La cancelliera tedesca, Angela Merkel, chiede una modifica dei Trattati europei allo scopo di consolidare l'euro e attuare le riforme. "La crisi dell'euro non è superata, non va dimenticato - ammonisce la Merkel - ma stiamo vedendo i primi successi". Per far questo è necessario un meccanismo "vincolante" per le riforme, che coinvolga la Commissione Ue. "Questa - spiega - non dovrà dettare regole ma deciderle d'intesa con gli Stati".

Nella sua prima dichiarazione governativa al Bundestag dopo l'elezione ieri alla guida di una grande coalizione, la Merkel ha ad esempio affermato che "è necessario un meccanismo unitario di liquidazione delle banche". "Mai più" dovrà essere il contribuente a pagare se una banca fallisce. "Vogliamo un'Europa della stabilità e della crescita": le "carenze nella costruzione della Ue devono essere superate affinché non si ripetano mai più", ha spiegato.



Ucraina, offerta di associazione resta sul tavolo - La cancelliera ha poi confermato che l'accordo di associazione dell'Ucraina alla Ue anche dopo il credito miliardario della Russia rimarrà sul tavolo: "L'offerta rimane in gioco", ha ribadito. L'Ucraina deve però garantire "quel che ci aspettiamo da ogni Paese: ragionevoli garanzie per il diritto di dimostrazione e il rispetto delle regole democratiche fondamentali". Non è possibile - ha aggiunto - una situazione dove uno Stato deve decidere fra Russia o Europa, per l'uno o per l'altro".